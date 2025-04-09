Стало известно, какая музыка будет в новом фильме «Буратино»

В новом фильме "Буратино" снова будет музыка Алексея Рыбникова
Фильм-сказка "Буратино", снятый по мотивам любимой поколениями книги Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", выйдет в прокат 1 января 2026 года - спустя ровно 50 лет после премьеры любимого поколениями телефильма "Приключения Буратино" 1975 года режиссера Леонида Нечаева.
Режиссер нового "Буратино" - Игорь Волошин, который снял сказочный блокбастер этого года "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", оператор - Максим Жуков, получивший в этом году премию "Ника" за операторскую работу в фильме "Мастер и Маргарита". Образ нового Буратино при помощи компьютерной технологии "захвата движения" создала юная звезда российского кино Виталия Корниенко. Нового папу Карло сыграл Александр Яценко. Мальвину сыграет Анастасия Талызина, Артемона - Марк Эйдельштейн, Пьеро станет Степан Белозеров, Арлекином - Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса-Барабаса - Федор Бондарчук, а его сообщник Дуремар Лев Зулькарнаев. Алису и Базилио играют Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполняет народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
В картине прозвучат легендарные мелодии Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года.
Дословно
Игорь Волошин, режиссер-постановщик:
"Фильм "Буратино" - это абсолютно новое произведение, созданное по книге Алексея Толстого. А при помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном волшебном настрое, потому что без него такая история была бы невозможна, ведь сказка - это и есть волшебство. Что говорить, когда мы все поем в кино "Бу-ра-ти-но!", ты волей-неволей касаешься этой энергии, работаешь с ней, и это, конечно, счастье и чудо".