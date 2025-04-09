Стало известно, какая музыка будет в новом фильме «Буратино»

Фильм-сказка "Буратино", снятый по мотивам любимой поколениями книги Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", выйдет в прокат 1 января 2026 года - спустя ровно 50 лет после премьеры любимого поколениями телефильма "Приключения Буратино" 1975 года режиссера Леонида Нечаева.

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Режиссер нового "Буратино" - Игорь Волошин, который снял сказочный блокбастер этого года "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", оператор - Максим Жуков, получивший в этом году премию "Ника" за операторскую работу в фильме "Мастер и Маргарита". Образ нового Буратино при помощи компьютерной технологии "захвата движения" создала юная звезда российского кино Виталия Корниенко. Нового папу Карло сыграл Александр Яценко. Мальвину сыграет Анастасия Талызина, Артемона - Марк Эйдельштейн, Пьеро станет Степан Белозеров, Арлекином - Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса-Барабаса - Федор Бондарчук, а его сообщник Дуремар Лев Зулькарнаев. Алису и Базилио играют Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполняет народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

В картине прозвучат легендарные мелодии Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года.

Дословно

Игорь Волошин, режиссер-постановщик: