В кинопарке «Москино» сняли шпионский детектив о 1960-х годах

В кинопарке «Москино» завершились съемки четырехсерийного сериала «Дорогой Вилли» о секретной дружбе Леонида Брежнева и канцлера Федеративной Республики Германия (ФРГ) Вилли Брандта. Сюжет сериала основан на реальных архивных интервью. Режиссером проекта выступил Владимир Щегольков. Главные роли исполнили Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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Действие шпионского детектива разворачивается в 1960-х годах на фоне угрозы ядерной войны. Советская разведка перехватывает информацию о готовящемся нападении США с баз в ФРГ.

«Открыть кинопарк в Москве — это прекрасная идея, давно надо было уже это сделать. Здесь удобно расположено несколько интересных для кинопроизводителей объектов в одной локации. Мы снимали в декорациях "Самолет Ту-154", "Пограничный КПП в Берлине", "Уездный город", "Центр Москвы". Это очень удобно, потому что нам не надо перекрывать дороги в центре города и причинять дискомфорт жителям», — рассказала Надежда Гусельникова, продюсер проекта «Дорогой Вилли».

Развитие натурных, декорационных парков в черте города, на которых можно снимать современные и исторические проекты, — огромное подспорье в кинопроизводстве и взаимовыгодный механизм, отметила Наталья Бернякова, исполнительный продюсер компании «Формат ТВ». По ее словам, из-за административных сложностей очень тяжело работать с железнодорожные вокзалами и аэропортами, а в кинопарке такие декорации есть, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что грант распространяется на фильмы, контракты на создание которых заключены не ранее чем за 12 месяцев до даты подачи заявки. Прием документов открыт на киноплатформе «Москино», где также опубликованы условия предоставления поддержки. Итоговая сумма гранта будет зависеть от подтвержденных расходов.