Стал известен актерский состав фильма о шоколадной компании

История одной из самых известных шоколадных компаний в мире будет рассказана в игровом фильме «Hershey». Как сообщает Variety, главные роли в нем исполнят Финн Уиттрок («Замри», «Джуди») и Александра Даддарио («Мэйфейрские ведьмы», «Белый лотос»), а режиссером станет Марк Уотерс («Дрянные девчонки», «Чумовая пятница»). Съемки начнутся в мае 2025 года в Пенсильвании, релиз запланирован на 2026 год.

© Кадр из фильма «Замри»

Уиттрок будет играть Милтона Херши, который вместе со своей женой Китти (Даддарио) построил кондитерскую империю, ставшую не только успешным и известным во всем мире брендом, но и движущей силой филантропического наследия. В 1909 году Милтон и Китти основали Hershey Industrial School, которая предоставляла бесплатное образование и жилье сиротам и детям из неблагополучных семей, а за двадцать лет до своей смерти Милтон перевел большую часть своего состояния в Milton Hershey School Trust, посеяв семена одного из самых богатых образовательных фондов в стране. Развивая город вокруг своей шоколадной фабрики, Херши также построили театры, центры отдыха и общественный транспорт для своих рабочих.