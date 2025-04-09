Вышел трейлер фильма «Торнадо»

Трейлер фильма «Торнадо» (Tornado) представила 8 апреля 2025 года кинокомпания Lionsgate. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в вестерне режиссера Джона Маклина исполнили Тим Рот, Джек Лауден, Такэхиро Хира и Мицуки Кимура, а также снялись Рори Макканн, Иэн Ханмор, Алекс Маккуин, Дэми Мич, Джек Моррис и другие.

© Кадр из трейлера

Действие фильма происходит в 1790 году в Шотландии, где живет молодая японка по имени Торнадо. Когда кукольное шоу ее отца «Самурай» попадает в засаду известной банды под руководством отца и сына (Рот и Лауден), девушка клянется отомстить и выковать свою собственную судьбу, украв незаконно нажитое золото негодяев.

Премьера «Торнадо» состоялась в феврале на кинофестивале в Глазго. В российский прокат фильм выпустит 29 мая кинокомпания «Парадиз».