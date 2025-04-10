Появились первые фотографии со съемок сериала о Майоре Громе

"Кинопоиск" поделился первыми фотографиями со съёмочной площадки своего проекта "Майор Гром: Сериал", основанного на популярных российских супергеройских комиксах Bubble.

© Российская Газета

Как сообщалось ранее, в сериал войдут кадры, не попавшие в полнометражные фильмы, а также значительное количество нового материала. В частности - раскроет ряд персонажей и введёт в сюжет новых важных героев.

Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Константин Хабенский, Ольга Сутулова и другие.

Премьера состоится в этом году, точной даты пока нет.