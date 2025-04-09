Появился финальный трейлер "На этой земле" режиссера Ренаты Джало - фильма-призера кинофестиваля "Маяк" и участника Роттердамского кинофестиваля, вошедшего в десятку лучших российских картин прошедшего года по опросу журнала "Искусство кино".

Картина выйдет в прокат 24 апреля. "РГ" ранее писала о ней - как раз во время ее премьеры на фестивале "Маяк" и когда фильм отобрали в Роттердам. Кинокартину сравнивали с фильмами Тарковского, а дебютантку называли его последовательницей.

Сюжет картины таков. Конец XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях, жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестер-близнецов, упрекая одну в болезни другой. Не готовая признать вину девушка начинает втайне подглядывать за экспериментами полета.

Продюсерами фильма стали Алексей Учитель, Кира Саксаганская, Анастасия Акопян. Роли сыграли Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров, Сергей Шкода, Александр Коручеков, Сергей Кирпиченок, Олег Рязанцев.

Серия московских предпрокатных показов фильма откроется премьерой в кинотеатре "Художественный" 14 апреля в 20.00, петербургская серия - премьерой в кинотеатре "Аврора" 22 апреля в 19.00.