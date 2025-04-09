Джордж Мартин показал фото с лютоволком из «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня», опубликовал новую запись в своём блоге. Один из самых известных писателей XXI века опубликовал фотографию с настоящим лютоволком. Их вывел стартап Colossal благодаря окаменелостям зуба и черепа волка возрастом около 72 000 лет.

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Мартин заявил, что встретился с Ромулом, Ремом и Кхалиси ещё в феврале, однако его попросили ничего не рассказывать до публикации пресс-релиза. В своём блоге Мартин заявил, что очень рад возвращению столь важного для человечества вида и не смог назвать, кого именно он держит на фотографии.

Я уже несколько месяцев держал свой язык за зубами, умирая от желания рассказать об этом всему миру. Лютоволк вернулся! Я познакомился с ними ещё в феврале. На фото я и Ромул. Или, может быть, это Рем. Они близнецы, и их сложно отличить друг от друга. Я не могу сказать вам, как ребята из Colossal это сделали. Я оставлю это учёным, которые поймут детали лучше, чем такой фантазист как я.

Сейчас Джордж Мартин занимается написанием романа «Ветра зимы» — шестой книги в цикле «Песнь льда и пламени». Работу над ней писатель начал ещё в начале 2010-х.