Вышел трейлер нового фильма про «Хищника»

Стриминговая платформа Hulu представила трейлер анимационной антологии "Хищник: Убийца убийц" (18+). Премьера фильма состоится 6 июня 2025 года.

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Фильм объединяет три отдельные новеллы, где инопланетные охотники сражаются с выдающимися воинами разных эпох. Зрители увидят викинга, мастера ниндзя из феодальной Японии и пилота времён Второй мировой войны. Каждая часть раскрывает тему противостояния культур, а также затрагивает вопрос мести и преемственности поколений.

Лента задумана как самостоятельное произведение, которое не требует просмотра других частей франшизы.

За производство отвечает студия 20th Century Studios, режиссёром выступает Дэн Трахтенберг. Он известен благодаря своей работе над эпизодами сериалов "Пацаны", "Очень странные дела" и "Чёрное зеркало", а также по "Добыче" из вселенной Хищника.

"Хищник: Убийца убийц" выйдет в онлайн-кинотеатре Hulu.