Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»
8 апреля состоялась премьера шестого, финального сезона сериала «Рассказ служанки». Последний сезон шоу продолжит историю Джун Осборн, которая вынуждена работать суррогатной матерью в мире далёкого будущего, где женщины признаны людьми низшего сорта и лишь некоторые из них используются для деторождения.
Всего в шестой сезон войдёт десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал всего сериала состоится 27 мая.
Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»
Эпизод, Дата выхода:
- 1-я серия 8 апреля
- 2-я серия 8 апреля
- 3-я серия 8 апреля
- 4-я серия 15 апреля
- 5-я серия 22 апреля
- 6-я серия 29 апреля
- 7-я серия 6 мая
- 8-я серия 13 мая
- 9-я серия 20 мая
- 10-я серия 27 мая