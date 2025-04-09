Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»

Чемпионат.com

8 апреля состоялась премьера шестого, финального сезона сериала «Рассказ служанки». Последний сезон шоу продолжит историю Джун Осборн, которая вынуждена работать суррогатной матерью в мире далёкого будущего, где женщины признаны людьми низшего сорта и лишь некоторые из них используются для деторождения.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»
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Всего в шестой сезон войдёт десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал всего сериала состоится 27 мая.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»

Эпизод, Дата выхода:

  • 1-я серия 8 апреля
  • 2-я серия 8 апреля
  • 3-я серия 8 апреля
  • 4-я серия 15 апреля
  • 5-я серия 22 апреля
  • 6-я серия 29 апреля
  • 7-я серия 6 мая
  • 8-я серия 13 мая
  • 9-я серия 20 мая
  • 10-я серия 27 мая

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