8 апреля состоялась премьера шестого, финального сезона сериала «Рассказ служанки». Последний сезон шоу продолжит историю Джун Осборн, которая вынуждена работать суррогатной матерью в мире далёкого будущего, где женщины признаны людьми низшего сорта и лишь некоторые из них используются для деторождения.

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Всего в шестой сезон войдёт десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал всего сериала состоится 27 мая.

Расписание выхода шестого сезона сериала «Рассказ служанки»

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