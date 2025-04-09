В российский прокат выйдет триллер "Западня" с Хопкинсом и Скарсгордом

Завтра, 10 апреля, в российский прокат выйдет триллер "Западня" (18+).

© Кадр из фильма

Фильм сочетает в себе элементы напряженного триллера, экшна и частично - хоррора.

По сюжету Эдди решает угнать машину, но попадает в ловушку самопровозглашенного линчевателя Уильяма. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса.

Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгорд ("Носферату", "Оно", "Джон Уик 4", "Дэдпул 2", "Ворон") и двукратный обладатель премии "Оскар" Энтони Хопкинс ("Отец", "Молчание ягнят", "Ганнибал", "Одна жизнь", "Человек-слон", "Тор"). Вместо Скарсгорда изначально должен был сыграть Глен Пауэлл.

Режиссером проекта выступил Дэвид Яровески, а продюсером ленты стал Сэм Рэйми, известный по работе над "Зловещими мертвецами" и "Человеком-пауком".

Фильм - ремейк аргентинской ленты "4Х4".