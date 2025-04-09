В киноцентре "Октябрь" состоялась светская премьера музыкального фильма "Все, что тебя касается" - истории о семнадцатилетней Маше, которая ищет своего отца на концерте группы "Звери". В прокат фильм выходит 10 апреля.

Фильм представили участники легендарной группы во главе с бессменным солистом Ромой Зверем, режиссер Александр Войтинский, продюсеры Василий Ровенский (автор идеи фильма) и Максим Рогальский (вышел в фирменной футболке группы). А также - актеры Зоя Бербер, Маша Кошина, которая посетила премьеру в свой день рождения, Олег Чугунов, Валерия Ланская, Тимофей Кочнев и другие.

В фойе кинотеатра и в момент выхода съемочной группы на сцену звучали знакомые каждому хиты: "Районы-кварталы", "До скорой встречи", "Просто такая сильная любовь" и другие. Заново пережить моменты юности, зарядиться драйвовой атмосферой и лично поздравить создателей фильма с премьерой пришли: Дмитрий Хрусталев, Мария Лисовая, Ирина Безрукова, Мария Гончарук и другие.

По сюжету выпускница Маша (Маша Кошина) никогда не видела отца и считала, что он ее бросил. Узнав из дневника матери его имя - Павел Соколов - и то, что родители познакомились на концерте группы "Звери", она решает найти своего папу. В соцсетях Маша видит пост Павла о выступлении группы и отправляется на концерт, чтобы узнать правду.

Режиссером стал Александр Войтинский, а Рома Зверь выступил не только продюсером, но и композитором фильма, в котором участники группы сыграли самих себя.

Съемки проходили в Москве и Подмосковье, а также - впервые в истории - прямо на живом стадионном концерте "Зверей" в "Лужниках", на котором собралось более 45 тысяч зрителей.

В широкий прокат фильм выйдет при участии онлайн-кинотеатра Okko, телеканалов НТВ и ТНТ.