В свой день рождения умер Эдуард Дубровский, сценарист 200 фильмов

Скончался член Союза кинематографистов России, кинодраматург, сценарист Эдуард Дубровский. Как сообщили сегодня в пресс-службе Союза, Дубровский умер 16 марта, в свой день рождения.

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Эдуард Александрович Дубровский родился в 1937 году в Ленинграде. В 1965-м окончил сценарный факультет ВГИКа. В 1965-1970 гг. работал на "Киевнаучфильме" редактором и сценаристом.

С 1986 года - художественный руководитель московской студии "Четвертое измерение", также сотрудничал со студией "Черчилль-фильм", США. С 1990-го по 1994 год Дубровский преподавал на высших сценарных и режиссерских курсах Госкино РФ.

По сценариям Эдуарда Дубровского снято более двухсот фильмов - документальных, научных и телевизионных. В их числе: "Человек на земле", "У истоков человечества", "Дерзайте - вы талантливы", "Дороги Победы", "За науку отвечает Келдыш!", "Преступление на реке", "Проверено на себе", "Спаси и сохрани".

Дубровский был академиком ТЭФИ, членом Большого жюри документального фестиваля "Лавр", автором книг о драматургии неигрового кино.

Причину смерти сценариста в Союзе не назвали.