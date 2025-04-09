Почему в России не любят смотреть ремейки

Среди множества ремейков лишь «Небриллиантовая рука» стала удачным, так как авторы создали там реальность, иронично соединяющую прошлое и будущее, и использовали злободневные аллюзии, заявил НСН Александр Шпагин.

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В России не очень хорошо получаются ремейки известных фильмов или сказок, так как наша реальность и общество очень сильно изменились в отличие от США, и какие-то аллюзии на советские реалии уже непонятны современному зрителю. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Александр Шпагин.

Режиссер Игорь Угольников заявил в беседе с ТАСС, что традиция ремейков не прижилась в России. По мнению Угольникова, в США они заходят лучше, из-за короткой памяти американцев. По словам режиссера, если россияне хорошо помнят картину, то ее ремейк воспринимают «очень тревожно». Шпагин рассказал, почему ремейки в США на самом деле пользуются успехом.

«В том-то и дело, что ремейки снимаются только для того, чтобы именно благодаря не короткой, а длинной памяти они имели успех. Потому что на них идут, как на лакомый кусок. Ремейки как раз для приятного возвращения в прошлое. Это аналог утерянного рая. На этом построен успех ремейков и вообще культ этого стиля. Почему там это чаще имеет успех, чем у нас? Потому что там не менялась реальность. Там просто снимают те же старые сюжеты в новых технологиях. Например, у "Волшебника страны Оз" 1939 года было несколько ремейков, и они были успешны. А у нас реальность не то, что дико поменялась после СССР, у нас еще и каждый новый правитель чаще всего полностью опровергал деяния предыдущего. Поменялась вся социальная и метафизическая реальность. Сейчас у нас совершенно другое сознание - гораздо более индивидуалистическое», — рассказал он.

По словам Шпагина, из удачных примеров российских ремейков можно выделить «Небриллиантовую руку».

«Если взять то состояние общества, в котором снимались те фильмы, то невозможно его натянуть на другое, в котором снимаются свежие ремейки. Почему из ремейков, на мой взгляд, получилась только "Небриллиантовая рука"? Потому что там специально превратили все в тотальную «дурку» и развили мысль, что в России непредсказуемое прошлое, настоящее и будущее. Там через старую реальностью высмеяли новую: реальный Киркоров ошибался дверью как бы в 1969 году. Фэнтези лучше переносятся на современные реалии. У нас было много удачных ремейков, таких как "Огниво", а вот "Летучий корабль" и "Бременские музыканты" не получились, потому что были созданы для советской реальности. Все эти фразы, как "ходим мы по краю родному" и "яйцо диетическое" сегодня уже не работают, а тогда это было актуально и смешно», — объяснил он.

Ранее стало известно, что фильм «Белоснежка» (ремейк культового мультфильма) от студии Disney, вышедший в мировой прокат 21 марта 2025 года, который должен был стать золотой жилой, обернулся крупным дорогостоящим провалом и чередой скандалов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».