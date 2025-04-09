Вышел трейлер сериала «Киллербот»

Вышел дебютный трейлер комедийного сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом («Соломенные псы» и «Меланхолия»). Из ролика стало известно, что шоу стартует уже 16 мая.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Научно-фантастический сериал основан на серии книг «Дневники Киллербота» писательницы Марты Уэллс. Проект расскажет об андроиде, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино, однако постоянно попадает в неприятности.

Режиссёрами адаптации выступили Пол и Крис Вайц («Американский пирог», «Мой мальчик»). Также в актёрский состав вошли Давид Дастмалчян («Оппенгеймер»), Сабрина У («Начальная школа «Эбботт»»), Таттиона Джонс («Ледяные замки»), Тамара Подемски («Призраки») и другие.

Сериал «Киллербот» будет доступен для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV+.