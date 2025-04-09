Что нужно знать о новом российском фильме «Кракен»

В апреле 2025 года в российский прокат выходит «Кракен» — зрелищная фантастическая приключенческая картина от создателей «Экипажа» и «Легенды №17». «Лента.ру» рассказывает все, что известно о «Кракене», и советует похожие фильмы, которые можно посмотреть в ожидании премьеры.

© Lenta.ru

«Кракен»: главное о фильме

Год выхода: 2025.

2025. Страна: Россия.

Россия. Жанры: фантастика, приключения, боевик.

фантастика, приключения, боевик. Режиссер: Николай Лебедев.

Николай Лебедев. Сценарист: Алексей Сидоров.

Алексей Сидоров. Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков.

Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков. В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Данилюк, Роман Дудич.

«Кракен» — предстоящий российский фантастический фильм, снятый при поддержке студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ», телеканала «Россия» и Фонда кино. В центре сюжета — экипаж подлодки, который отправляется на поиски пропавшего ракетного крейсера и сталкивается с пробудившимся Кракеном — древним чудовищем, живущим в глубине северных вод.

Дата выхода

Премьера картины запланирована на 17 апреля 2025 года.

Трейлер фильма Кракен:

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/bf8fc2f92c1a2fa41874ad53f643234b"/>

Сюжет

Российский ракетный подводный крейсер таинственно исчезает в водах Гренландского моря. На поиски крейсера отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат был капитаном пропавшей субмарины. Перед моряками стоит сложнейшая задача: не только найти подлодку, но и предотвратить попадание сверхсекретного оружия, которое находится на борту крейсера, в руки врага.

Одновременно с отправлением поисковой команды в море просыпается легендарное мифическое морское чудовище Кракен — гигантский моллюск с длинными щупальцами, который нападает на корабли и утаскивает моряков на дно.

Производство и съемочная команда

За производство фильма отвечала киностудия «Централ Партнершип»; также в процессе приняла участие студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ» при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино.

Съемки прошли осенью 2023 года в Североморске, Заозерске, Туле и Москве.

Продюсеры Леонид Верещагин и Антон Златопольский назвали картину «одним из самых масштабных и зрелищных проектов, в котором объединились усилия лучших из лучших в создании фильмов этого жанра».

Топ-5 российских фантастических фильмов, которые стоит посмотреть

«Ночной дозор»

Год выхода: 2004.

2004. Режиссер: Тимур Бекмамбетов.

Тимур Бекмамбетов. В ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Мария Порошина, Гоша Куценко, Алексей Чадов, Жанна Фриске, Илья Лагутенко.

В Москве 1992 года главный герой Антон Городецкий обращается к ведьме с просьбой вернуть его жену, которая предпочла другого. Ради этого он готов пойти на темный обряд с последствиями, однако его вовремя останавливают представители древнего ордена — Ночного дозора, служащего Свету. Антон оказывается «Иным» — человеком со сверхспособностями.

Через двенадцать лет он уже состоит в рядах Дозора и наблюдает за нарушениями Темных. Постепенно он сталкивается с предзнаменованиями появления нового могущественного Иного, способного изменить баланс между Светом и Тьмой, и обнаруживает, что им может быть его собственный сын, Егор.

«Притяжение»

Год выхода: 2017.

2017. Режиссер: Федор Бондарчук.

Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.

Неопознанный космический объект падает в московском районе Чертаново; город охватывает паника. Вводится военное положение, а атмосфера в обществе накаляется из-за пропаганды, которая обвиняет пришельцев в агрессии. В центре сюжета — полковник Лебедев, руководящий операцией, и его дочь Юлия, которая случайно сталкивается с инопланетянином Хэконом. Хэкон прибыл на Землю с исследовательской миссией, но его корабль пострадал от метеоритного дождя, что стало причиной трагедии. Юлия теряет подругу в результате крушения и оказывается втянута в политический и межвидовой конфликт.

Хэкон, скрывающий свою инопланетную сущность, сближается с Юлией, в то время как ее бывший парень Артем становится главным источником агрессии — он радикализует толпу и использует ситуацию для расправы над пришельцем. Конфликт достигает апогея, когда технологии Хэкона, превосходящие земные, показывают, что разрушение было спровоцировано людьми.

«Мира»

Год выхода: 2022.

2022. Режиссер: Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев. В ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров, Агния Воробьева, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Кристина Корбут.

15-летняя Лера живет во Владивостоке и страдает от клаустрофобии и посттравматического синдрома после страшного пожара в лифте. Отец Леры, инженер на орбитальной станции «Мира», поддерживает с ней только виртуальную связь. Когда над Тихим океаном неожиданно меняется траектория метеоритного потока, станция получает повреждения, а Дальний Восток оказывается под угрозой падения метеоритов. Станция «Мира» остается без связи, но отец Леры, чудом выжив, использует искусственный интеллект, чтобы помочь дочери спасти ее младшего брата Егора.

«Сто лет тому вперед»

Год выхода: 2024.

2024. Режиссер: Александр Андрющенко.

Александр Андрющенко. В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юра Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Кирилл Митрофанов.

Фильм переносит зрителя в будущее, где Земля присоединилась к Космической Федерации, оказавшись втянутой в межзвездную войну. Главная угроза — пират Глот, обладающий веществом Космион, позволяющим менять ход времени. Чтобы не дать пиратам завладеть этой субстанцией, ученая Кира Селезнева, мать знаменитой Алисы из книг Кира Булычева, перемещается на сто лет назад и начинает новую жизнь в качестве школьной учительницы. Спустя десятилетия ее дочь, уверенная, что мать жива, поступает в кадетский корпус с целью ее найти. Тем временем в 2024 году обычный школьник Коля находит спрятанный Космион, случайно активирует его и оказывается в 2124 году.

«Пираты галактики Барракуда»

Год выхода: 2024.

2024. Режиссер: Антон Борматов.

Антон Борматов. В ролях: Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева, Ольга Науменко.

На Землю из далекой галактики прибывает гуманоид, обладающий суперспособностями и вынужденный скрываться от межзвездного правосудия. Чтобы затеряться среди людей, он принимает облик застенчивого подростка Мити и устраивается в обычную школу.

Однако задача усложняется — он должен отправить сигнал бедствия своим товарищам, но сделать это без привлечения внимания невозможно. Все меняется после того, как он случайно спасает девочку Кристину и знакомится с хулиганом Колей, который неожиданно становится его союзником. Вместе им предстоит бороться с загадочными змеелюдьми и предотвратить катастрофу, грозящую всей Солнечной системе.