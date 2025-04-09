Что известно о втором сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» посвящен двум героям из вселенной оригинального проекта — Нигану и Мэгги, которые решили перебраться в Нью-Йорк. Первый сезон спин-оффа вышел в 2023 году, и почти сразу создатели объявили о съемках продолжения. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет вторая часть шоу и что о ней известно.

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Главное о сериале

Оригинальное название: The Walking Dead: Dead City.

The Walking Dead: Dead City. Страна: США.

США. Жанр: драма, ужасы, триллер.

драма, ужасы, триллер. Производство: AMC.

AMC. Режиссер: Майкл Е. Сатраземис, Эдвард Орнелас, Кевин Даулинг.

Майкл Е. Сатраземис, Эдвард Орнелас, Кевин Даулинг. Сценарий: Эли Хорн, Бренна Коуф, Сара Нолен.

Эли Хорн, Бренна Коуф, Сара Нолен. Композитор: Йен Хултквист.

Йен Хултквист. Актеры: Джеффри Дин Морган, Лорен Коэн, Желько Иванек, Гай Чарльз, Кристофер С. Джеймс, Махина Наполеон, Логан Ким, Ким Коутс.

Джеффри Дин Морган, Лорен Коэн, Желько Иванек, Гай Чарльз, Кристофер С. Джеймс, Махина Наполеон, Логан Ким, Ким Коутс. Дата выхода первого сезона: 15 июня 2023 года.

15 июня 2023 года. Количество серий: 6 эпизодов (1-й сезон).

6 эпизодов (1-й сезон). Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

7,4. Рейтинг IMDb: 7,1.

Дата выхода второго сезона

Первый сезон вышел в июне 2023 года. Изначально уверенности в том, что у спин-оффа вообще выйдет продолжение, не было — многие проекты из вселенной шоу быстро закрывались. Но сразу после окончания первого сезона шоураннеры объявили: продолжение все-таки снимут.

Премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» состоится 4 мая 2025 года.

График выхода серий

Во втором сезоне восемь серий — на две больше, чем в первом. Они будут выходить раз в неделю, в ночь на понедельник.

1 серия — 4 мая 2025 года;

2 серия — 11 мая 2025 года;

3 серия — 18 мая 2025 года;

4 серия — 25 мая 2025 года;

5 серия — 1 июня 2025 года;

6 серия — 8 июня 2025 года;

7 серия — 15 июня 2025 года;

8 серия — 22 июня 2025 года.

Продолжение будут транслировать на американских каналах AMC и AMC+. Даты выхода серий на русском языке пока неизвестны. Обычно эпизоды с дубляжом появляются примерно через сутки.

Трейлер

Сюжет

Первый сезон

События первого сезона сериала происходят примерно через пять лет после того, как закончилась оригинальная история «Ходячих мертвецов». Мэгги и Ниган, которые когда-то были непримиримыми врагами, объединяются ради общего дела.

О чем сериал «Ходячие мертвецы»?

Оригинальный сериал «Ходячие мертвецы» вышел в 2010 году и сразу стал хитом. Он основан на комиксах Роберта Киркмана и рассказывает о постапокалиптическом мире, где большинство людей превратились в зомби из-за опасного вируса. События сериала рассказывают о группе выживших, которые пытаются приспособиться к новой реальности и борются не только с живыми зомби, но и с другими людьми.

В первой серии полицейский Рик Граймс выходит из комы, в которую впал после ранения на службе, и обнаруживает, что город почти пуст, везде бродят зомби, а его жена и сын исчезли. Он отправляется на поиски родных и постепенно осознает весь ужас происходящего.

Главные роли в шоу исполнили Эндрю Линкольн (Рик Граймс), Норман Ридус (Дэрил Диксон), Лорен Коэн (Мэгги), Чендлер Риггс (Карл Граймс), Джеффри Дин Морган (Ниган Смит), Стивен Ен (Гленн Ри), Мелисса Макбрайд (Кэрол Пелетье), Майкл Рукер (Мерл Диксон), Джон Бернтал (Шейн Уолш), Данай Гурира (Мишонн) и другие.

Главные герои отправляются в Нью-Йорк на поиски сына Мэгги и Гленна — Хершела, которому по сюжету примерно 15-16 лет. Его похитили люди злодея по имени Хорват. Ситуация осложняется тем, что именно Ниган в оригинальном сериале расправился с отцом мальчика и мужем своей спутницы.

В опасном путешествии по Манхэттену Мэгги и Ниган находят Хершела, но одному из них приходится остаться в Нью-Йорке.

Шоураннеры оправдали ожидания зрителей и добавили в сериал множество сцен с главными героями франшизы — самими зомби. Например, рассказали, как жители Нью-Йорка научились использовать нежить в качестве оружия — сбрасывали их с крыш на врагов.

Первый сезон закончился воссоединением Мэгги с сыном. Хершел находился у банды Хорвата — жестокого лидера группы выживших, который захватил власть на Манхэттене. Мэгги смогла вернуть его, обменяв на Нигана, которого Хорват планировал поставить во главе группировок выживших в Нью-Йорке. Герой Джеффри Дина Моргана соглашается стать лидером, чтобы объединить людей и помочь им в борьбе с зомби, хотя это ему претит — Ниган изменился, раскаялся в своих прошлых грехах и чувствует ответственность перед Мэгги. Но его заставляют согласиться на сделку, снова угрожая причинить вред Хершелу.

Также в последней серии становится ясно, что спасенный Хершел не ладит с матерью: он считает, что она зациклилась на Нигане и мести. Мэгги соглашается с сыном, но после находит его рисунок, который показывает ей, что подросток подвергся влиянию людей с Манхэттена. Она понимает, что теперь он предпочитает жить там, а не в колонии Мэгги.

Второй сезон

Пока точно неизвестно, что будет в продолжении сериала. По одной из версий, в новых сериях Ниган и Мэгги снова окажутся по разные стороны баррикад.

Также есть шанс, что героиня Лорен Коэн решит спасти бывшего соратника и вызволить его из Нью-Йорка, ведь Ниган не хочет участвовать в войне между выжившими. Но, вероятно, он будет отказываться, так как при его побеге жители Манхэттена снова будут угрожать поселению, лидером которого является Мэгги.

В трейлере второго сезона закадровый голос говорит, что раньше кто-то хотел кончины Нигана, а теперь хочет спасти ему жизнь. А Мэгги отвечает, что все изменилось.

Также создатели показали в ролике множество зомби, в том числе бои между ними на арене.

Актеры и роли

Лорен Коэн («Ходячие мертвецы», «Казанова») — Мэгги Грин, вдова Гленна, с которым расправился Ниган. Мать похищенного Хершела. Лидер выживших из колонии Хиллтоп.

Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы», «P.S. Я люблю тебя») — Ниган Смит, бывший лидер группы «Спасатели», в седьмом и восьмом сезонах оригинального сериала был главным антагонистом.

Гай Чарльз («Анатомия страсти», «Огни ночной пятницы») — Перли Армстронг, маршал Ново-Вавилонской Федерации (сети выживших в Нью-Йорке).

Желько Иванек («Танцующая в темноте», «Догвилль») — Хорват, бывший член группы «Спасители», похититель сына Мэгги. Лидер группы «Бурази», которая захватила власть на Манхэттене.

Логан Ким — Хершел Ри, подросток, сын Мэгги и Гленна.

Лиза Эмери («Озарк», «Секс в большом городе») — Дама, соратница Хорвата, настоящий лидер группировки, захватившей Манхэттен.

Махина Наполеон — Джинни, девушка, попавшая под опеку Нигана.

Интересные факты