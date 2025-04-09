Опубликован дублированный тизер фильма «Жизнь Чака»

Первый тизер-трейлер и дату российской премьеры фильма «Жизнь Чака» (The Life Of Chuck) обнародовала 9 апреля 2025 года кинопрокатная компания «Вольга». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в экранизации рассказа Стивена Кинга режиссера Майка Флэнегана исполнили Том Хиддлстон, Джейкоб Тремблэ и Бенджамин Паяк, а также снялись Марк Хэмилл, Карен Гиллан, Чиветель Эджиофор, Харви Гильен и другие. Фильм расскажет историю Чарли «Чака» Кранца на трех этапах жизни этого самого обычного человека, чья смерть совпадает с концом света.

© Кадр из трейлера

Каждый человек – это отдельная вселенная, — сообщается в синопсисе. — В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

«Это произведение родилось в том же уголке сознания Стивена Кинга, который не порождает ужасы; как минимум, ужасы в буквальном смысле, — считает Флэнеган. — Из него он черпал идеи, когда писал Риту Хейворт в "Побеге из Шоушенка" или тело в "Останься со мной", или "Зеленую милю". Когда я впервые прочитал этот рассказ, он полностью завладел моим сердцем. Я захотел, чтобы он существовал в виде фильма. Я думаю, мало кто осознает гуманизм Стива, большинство не понимает, насколько огромное сердце бьется в груди автора всех этих жутких историй. Наоборот, они настолько страшные именно потому, что он действительно любит своих персонажей. Все дело в людях».

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, где он получил главную награду – приз зрительских симпатий.

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В российский прокат «Жизнь Чака» выйдет 5 июня – одновременно с мировым.