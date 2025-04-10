Режиссер «Minecraft» высказался о дебошах, которые устраивают на сеансах

В последние дни интернет заполонили видео с показа фильма «Minecraft в кино». Люди (в основном подростки) ждут определённого момента в ленте и потом начинают бросаться попкорном и другой едой, а также громко кричать и радоваться.

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Режиссёр ленты Джаред Хесс прокомментировал эти действия и отметил, что рад сплочённости фанатов и тому, как они выражают свои эмоции по поводу ленты.

Я видел так много смешных видео. Это здорово, особенно когда люди забираются на плечи своих друзей, встают и начинают что-то делать. Я рад, что люди создают воспоминания со своими друзьями и семьями.

Неофициальная премьера фильма в России состоится 12 апреля. В мировой прокат лента вышла ещё 4 апреля и уже собрала внушительную кассу.