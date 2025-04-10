Аналитики сообщили об уровне посещаемости российских кинотеатров

По итогам первого квартала года количество проданных билетов оказалось самым низким за последние три года. Фильмы посмотрели с января по март 39 млн 300 тысяч зрителей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на подсчёты Единой автоматизированной информационной системы.

В материале также говорится, что в прошлом году больше всего заработала объединённая сеть «Формула кино» и «Синема парк». На втором месте сеть кинотеатров «Киномакс», на третьем — компания «Каро».

Представители индустрии в интервью изданию объяснили снижение посещаемости несбалансированностью расписания по жанрам и нестабильностью графика релизов фильмов.