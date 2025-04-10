В России начали показывать боевик Алекса Гарленда «Под огнем»

С сегодняшнего дня во всех кинотеатрах России стартовали официальные показы нового фильма Алекса Гарленда («Аннигиляция», «Падение империи»), боевика «Под огнём».

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Сюжет будущей ленты расскажет о команде «морских котиков», выполняющей миссию в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой, и теперь они вынуждены бороться за выживание. Протагонистом выступит Рэй Мендоза, который прослужил более 16 лет в составе элитного подразделения и был награждён Серебряной звездой.

Главные роли в ленте сыграли Космо Джарвис («Сёгун»), Уилл Поултер («Стражи Галактики 3»), Кит Коннор («Дикий робот»), Д’Фарао Ун-А-Тай («Псы резервации»), Чарльз Мелтон («Плохие парни навсегда») и Джозеф Куинн («Гладиатор 2»).