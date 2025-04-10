Режиссер Дэн Трактенберг рассказал, на каком языке говорит Хищник

Режиссер фильма «Хищник. Бесплодные земли» решил углубиться в культуру Яуджа. Более того, он придумал язык для вымышленного персонажа.

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Режиссер Дэн Трактенберг рассказал, о чем будет его фильм «Хищник: Бесплодные земли» и анимационная антология «Хищник: Убийца убийц».

По словам Трактенберга, он решил уделить большее внимание вселенной Яутжа. В частности, зритель больше узнает о культуре Хищника, услышит его язык.

Режиссер подчеркнул, что к этой детали картины он отнесся особенно серьезно, поэтому обратился к человеку, придумавшему язык На`ви для «Аватара». Правда, тот оказался занят, поэтому посоветовал обратиться к своему подопечному.

В результате язык Ддля Хищника придумывали так же, как для эльфийский во «Властелине колец», или дотракийский в «Игре престолов».

«В этом смысле все, что вы видели в других фильмах «Хищник», - полная чушь», - заявил режиссер, намекая на то, что его Хищник будет говорить на совершенно другом языке.

Также в картине впервые будет показана Яутжа Прайм. Главную роль в фильме сыграет Элль Фаннинг.