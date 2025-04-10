Фильм «Исчезновение» Серебренникова покажут на Каннском фестивале

Организаторы Каннского кинофестиваля назвали участников 78-й церемонии показов кинофильмов. В этот раз на ивенте покажут «Исчезновение» российского режиссёра Кирилла Серебренникова.

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Основой сценария для нового фильма постановщика стал роман Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле», рассказывающий, как знаменитый медик-нацист, проводивший опыты на узниках Освенцима, скрывался от правосудия в Южной Америке. Главную роль в ленте исполнит Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Мастер и Маргарита»).

78-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт с 13 по 24 мая. На ивенте покажут в том числе блокбастер «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом.