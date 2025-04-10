Второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут» стартует 12 мая

Чемпионат.com

Телеканал ТНТ раскрыл дату выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Продолжение мелодрамы выйдет на телеэкранах уже 12 мая в 21:00 — во второй сезон войдёт 16 эпизодов.

Когда стартует второй сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
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События второго сезона шоу вновь произойдут в доме олигарха Сергея Воронцова. Продолжение будет посвящено главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата.

К главным ролям вернулись все основные актёры: Полина Денисова (Катя), Михаил Сотников (Михаил), Александр Самойленко (Сергей), Алёна Хмельницкая (Елена), Серафима Соловьева (Ирина), Владислав Ветров (Аркадий), Саша Стоун (Артём) и другие.

Фильмы и сериалы
Саша Стоун
Михаил Сотников
Полина Денисова
Сергей Воронцов
Владислав Ветров
Алена Хмельницкая
Александр Самойленко