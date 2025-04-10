Китайцы станут меньше смотреть американские фильмы

Китай сократит показы фильмов из США из-за пошлин Трампа
Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило, что в стране сократят показы американских фильмов. Подобное решение власти приняли на фоне ввода беспрецедентных пошлин Трампом.
Напомним, до этого президент США Дональд Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%.
«Ошибочная практика правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении КНР неизбежно приведет к дальнейшему снижению благосклонности китайской аудитории к американским фильмам. Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов».
Также представители государственного управления добавили, что Китай выступает вторым по величине кинорынком в мире.