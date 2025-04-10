В Каннах покажут полный набор жанров от авторского до развлекательного кино

Российская Газетаиещё 2

В Париже закончилась пресс-конференция, на которой президент Каннского кинофестиваля Айрис Кноблох и его Генеральный делегат Тьерри Фремо объявили программу предстоящего кинофорума.

Объявлена программа Каннского кинофестиваля
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Отборочная комиссия посмотрела 2909 фильмов, что стало рекордом за все годы существования фестиваля.

В конкурсной программе будет много ключевых авторов киноиндустрии. На Круазетт вернется Ричард Линклейтер с его франкоязычной "Новой волной" - фильмом о том, как Жан-Люк Годар снимал свой легендарный фильм "На последнем дыхании". Келли Райхардт покажет драму "Вдохновитель" о грабителях художественных сокровищ в годы вьетнамской войны с Джошем О'Коннором и Джоном Магаро в главных ролях; норвежский режиссер Йоаким Триер через три года после своего каннского триумфа с "Худшим человеком на свете" покажет новый фильм Sentimental Value. В конкурс также включены "Молодые мамы" братьев Дарденн, "Альфа" Джулии Дюкорно, "Секретный агент" Клебера Мендосы Фильо, "Непростая случайность" Джафара Панахи, "Досье-137" Доминика Молля - всего пока 19 картин, но впереди еще возможны, как обычно, дополнения.

По красной дорожке Дворца фестивалей пройдут Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Остин Батлер, представляющие конкурсный фильм Ари Астера "Эддингтон", очень много звезд в новинке от Уэса Андерсона "Финикийский план": Бенисио дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербэтч и Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон также представит в секции "Особый взгляд" свой режиссерский дебют "Элинор Великая", где Джун Скуибб играет 90-летнюю женщину из Флориды, которая переезжает в Нью-Йорк после смерти лучшей подруги и завязывает дружбу с 19-летним парнем.

Среди внеконкурсных новинок этого года - "Частная жизнь" Ребекки Злотовски с Джоди Фостер, документальный фильм Эндрю Доминика о фронтмене группы U2; феминистский мюзикл Себастьяна Лелио "Волна", драма "Исчезновение Йозефа Менгеле" Кирилла Серебренникова, очередной фильм франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом.

Как уже сообщалось, жюри главного конкурса будет работать под руководством Жюльет Бинош.

Фестиваль откроется 13 мая драмой "Однажды я уйду" Амели Боннен.

Фильмы и сериалы
Миссия невыполнима
Альфа
Волна
Секретный агент
Джун Скуибб
Доминик Молль
Джош О'коннор
Йоаким Триер
Хоакин Феникс
Тьерри Фремо
Себастьян Лелио
Бенедикт Камбербетч
ДЖОДИ ФОСТЕР
Майкл Сера
Педро Паскаль
Скарлетт Йоханссон
Келли Райхардт
Бенисио дель Торо
Риз Ахмед
Кирилл Серебренников
Жан-люк Годар
Брайан Крэнстон
Джон Магаро
Эмма Стоун
Ричард Линклейтер