Объявлена программа Каннского кинофестиваля

В Париже закончилась пресс-конференция, на которой президент Каннского кинофестиваля Айрис Кноблох и его Генеральный делегат Тьерри Фремо объявили программу предстоящего кинофорума.

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Отборочная комиссия посмотрела 2909 фильмов, что стало рекордом за все годы существования фестиваля.

В конкурсной программе будет много ключевых авторов киноиндустрии. На Круазетт вернется Ричард Линклейтер с его франкоязычной "Новой волной" - фильмом о том, как Жан-Люк Годар снимал свой легендарный фильм "На последнем дыхании". Келли Райхардт покажет драму "Вдохновитель" о грабителях художественных сокровищ в годы вьетнамской войны с Джошем О'Коннором и Джоном Магаро в главных ролях; норвежский режиссер Йоаким Триер через три года после своего каннского триумфа с "Худшим человеком на свете" покажет новый фильм Sentimental Value. В конкурс также включены "Молодые мамы" братьев Дарденн, "Альфа" Джулии Дюкорно, "Секретный агент" Клебера Мендосы Фильо, "Непростая случайность" Джафара Панахи, "Досье-137" Доминика Молля - всего пока 19 картин, но впереди еще возможны, как обычно, дополнения.

По красной дорожке Дворца фестивалей пройдут Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Остин Батлер, представляющие конкурсный фильм Ари Астера "Эддингтон", очень много звезд в новинке от Уэса Андерсона "Финикийский план": Бенисио дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербэтч и Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон также представит в секции "Особый взгляд" свой режиссерский дебют "Элинор Великая", где Джун Скуибб играет 90-летнюю женщину из Флориды, которая переезжает в Нью-Йорк после смерти лучшей подруги и завязывает дружбу с 19-летним парнем.

Среди внеконкурсных новинок этого года - "Частная жизнь" Ребекки Злотовски с Джоди Фостер, документальный фильм Эндрю Доминика о фронтмене группы U2; феминистский мюзикл Себастьяна Лелио "Волна", драма "Исчезновение Йозефа Менгеле" Кирилла Серебренникова, очередной фильм франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом.

Как уже сообщалось, жюри главного конкурса будет работать под руководством Жюльет Бинош.

Фестиваль откроется 13 мая драмой "Однажды я уйду" Амели Боннен.