Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица считает, что культура России не подлежит отмене, это подтверждается интересом к отечественной классике. Таким мнением он поделился на пленарном заседании международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей" в национальном центре "Россия" Красной Пресне, передает корреспондент ТАСС.

© РИА Новости

«‎Отменить русскую культуру невозможно. Нельзя сказать человеку, чтобы он не слушал Петра Чайковского или не читал Федора Достоевского. И интерес к русской классике лишь подтвердил, что уничтожение культуры в России просто немыслимо. <…> Она выстояла даже против последствий Второй мировой войны», — сказал режиссер.

Он добавил, что ощущает в себе сочетание сербской и русской культур. Кустурица также подчеркнул, что каждый раз, когда он приезжает в Москву, чувствует себя Виктором Багровым из фильма Алексея Балабанова "Брат-2". Именно этот персонаж народного артиста РФ Виктора Сухорукова сказал, что в столице России кроется сила.