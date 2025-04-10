Криштиану Роналду стал создателем киностудии

Выступающий за саудовский ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду в своих соцсетях объявил, что вместе с британским кинорежиссёром Мэттью Воном он создал независимую киностудию UR-Marv.

© globallookpress

Студия уже профинансировала и спродюсировала два фильма в жанре «боевик». В настоящее время идёт подготовка к реализации третьего проекта.

«Для меня это захватывающая глава, я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе», — написал португальский футболист.

Вон, в свою очередь, назвал Роналду «настоящим супергероем», создающим «невероятные истории на футбольном поле».

Ранее в СМИ появилась информация, что Криштиану Роналду может сыграть в «Интер Майами» из МЛС, где играет Лионель Месси, в раках клубного чемпионата мира, сообщает RT.