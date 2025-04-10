Завершились съемки второго сезона детектива «Душегубы»

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о завершении съёмок второго сезона детектива «Душегубы» про серийных убийц в СССР. Также авторы поделились кадрами с площадки.

© Чемпионат.com

В основу второго сезона шоу ляжет история двух серийных убийц — Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе. 1984 год. На домашней вечеринке Николай Самойлов убивает женщину. Гости сразу вызывают милицию, но убийце удаётся бежать, правда, московский следователь Максим Ковальский вычисляет его местонахождение.

Во втором сезоне также сыграют Максим Стоянов («Калашников»), Зоя Бербер («Триггер»), Сергей Епишев («Первый номер»), Дарья Урсуляк («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Быстрицкий («Пуля»).

Сроки и дата премьеры продолжения пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

© «Амедиатека»

© «Амедиатека»

© «Амедиатека»

© «Амедиатека»

© «Амедиатека»