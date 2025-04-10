Вышел трейлер сериала «Солдатская мать»

Трейлер сериала «Солдатская мать» обнародовал 10 апреля 2025 года онлайн-кинотеатр Kion. В многосерийном драматическом фильме снялись Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров, Михаил Тарабукин, Евгений Шириков, Владимир Веревочкин, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин и другие. Режиссером выступил Давид Дадунашвили, автор сценария — Алексей Гравицкий, продюсеры - Гевонд и Сарик Андреасян, Максим Филатов, Илья Бурец.

© Кадр из трейлера

По сюжету, московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы по заданию редакции взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне своих сыновей. Поначалу ему кажется, что материал может не получиться, ведь Ефросинья не была на фронте, а во времена Великой Отечественной войны не дождалась с фронта девятерых сыновей, а сама прожила долгую, трагичную жизнь. Ефросинья рассказывает журналисту о своей судьбе, и из рассказа простой женщины, любившей своих сыновей, складывается большое полотно о материнской силе духа и несокрушимой надежде, которая помогла нашей стране выстоять в годы войны.

«Для меня за последнее время это самый серьезный и сильный проект, — говорит Анна Каменкова. — Это история жизни семьи на протяжении целой эпохи, от Гражданской войны до наших дней. История матери и всех ее детей, очень сложная, наполненная невероятными событиями. Сначала было страшно - я думала, как это осилить, как с достоинством вынести все, что выпало на долю моей героини. Что ей помогло? Наверное, надежда и любовь. Это невероятно сложно. Но несмотря на всю сложность, эмоциональность и драматизм работа была очень радостной. Мы прикоснулись к важному, глубокому, и, если хотите, высокому. Вся группа была подключена к процессу, было ощущение теплоты, заботы и внимания».

Премьера сериала «Солдатская мать» состоится на Kion 1 мая.