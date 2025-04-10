10 апреля состоялась премьера аниме «Восход луны». Первый сезон шоу уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Netflix.

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«Восход луны» — новое творение Wit Studio, создателей первых сезонов «Атаки титанов» и «Саги о Винланде». Сюжет рассказывает о Джеке, который в далёком будущем вступает в армию Земли, чтобы отомстить жителям Луны за смерть своих родителей. Планетой давно управляет искусственный интеллект, который долгое время ссылал на Луну всех преступников и непокорных — и теперь те восстали и хотят независимости.

В первый сезон аниме вошло семь эпизодов — все серии можно посмотреть с русскими субтитрами. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.