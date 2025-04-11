Что известно о премьере фильма «Она»

Премьера Первого канала, стриминга kino.1tv.ru и онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" - документальный фильм "Она", приуроченный к юбилею Татьяны Навки. Телевизионный эфир - 13 апреля в 10:15 (полная версия - в полночь).

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Создатели обещают, что в фильме впервые зрители увидят другую сторону Олимпийской чемпионки Татьяны Навки - трогательную, личную, домашнюю. В откровенном и очень личном интервью Дмитрий Песков впервые рассказал, как началась история любви, и чем наполнена их семейная жизнь сегодня.

Этот фильм - история пути Татьяны: от первых шагов на льду - до Олимпийского золота, от тяжелых решений и испытаний - до триумфов, изменивших ее жизнь. Редкие архивные кадры, личные воспоминания, закулисье большого спорта и ледовых шоу. Все началось с того, что маленькая Татьяна, вдохновившись выступлением фигуристки Елены Водорезовой, попросила у мамы коньки. Мама поехала за ними в Ленинград...

Уже в 14 лет она уехала в Москву - одна, без родителей, в огромный незнакомый город. Тренировки были изнурительными, тренер - строгим и требовательным.

Дмитрий Песков рассказывает: "Девочка из Днепропетровска. Приезжает одна в Москву. Это… Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, вот как ее родители так ее отправили. С другой стороны, я понимаю, что спортивная карьера иного не предусматривает. Только так и должно быть".

Близкие умоляли ее бросить спорт, но Татьяна не сдавалась.

Раиса Навка, мама:"Был период, когда я просто стояла на коленях: "Я тебя умоляю, доченька, поехали отсюда, поехали"".

Татьяну Навку все привыкли видеть сильной, волевой, но, как оказалось, она очень ранимая - может заплакать от грустного кино. Муж, Дмитрий Песков, рассказывает, как она переживала, когда Роман Костомаров боролся за жизнь. В фильме зрители увидят кадры их совместных тренировок, спустя годы - как Роман заново учился вставать на лед после тяжелой болезни.

Татьяна вспоминает, как в 90-е непросто дался ей переезд в Америку. Начинать пришлось с нуля: помимо тренировок, ей и Роману Костомарову приходилось работать, чтобы обеспечивать себя.

Татьяна Навка: "Мы нашли подработку в свой выходной день. Подработку. И кому-то надо было там грядки прополоть. В общем, мы с этим вот с партнером аж 100 долларов заработали за один день - это ого-го какие деньги были".

Союз Навки и Костомарова сложился не сразу. Прокатавшись год вместе, Роман ушел к Анне Семенович по просьбе тренера. Татьяна восприняла это как предательство - ведь им пророчили олимпийское золото. Но она не сломалась и решила, что если с карьерой не складывается, то станет мамой. Так на свет появилась ее дочь Саша.

Но ровно через год Роман вернулся, и они с Татьяной решили идти вперед - к олимпийской медали.

Дмитрий Песков рассказывает в фильме, как впервые увидел Навку в рекламе краски для волос, не зная, что перед ним - легенда фигурного катания.

Дмитрий Песков: "Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и вот, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом мы еще вот через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло".

Теперь, спустя годы, они с улыбкой вспоминают этот период.

Важным моментом для семьи стало рождение дочери Нади, которая сегодня вместе с мамой выходит на лед в качестве артистки ледового театра.

Константин Эрнст вспоминает, как после знакомства с Навкой и Костомаровым Первый канал решил запустить ледовое шоу, в котором звезды фигурного катания выступали бы с актерами и артистами. Этот проект сделал Татьяну настоящей звездой, которую стали узнавать повсюду.

Сегодня Татьяна - не просто жена пресс-секретаря Президента. Она создала одно из самых масштабных ледовых шоу страны.

"Вот она когда выпускает шоу, у нее наступает неделя, она перестает вообще спать. Она спит там час в сутки и далее. Она доводит себя до состояния просто вот такого, ну, нервного тика просто, срыва", - рассказывает Дмитрий Песков.

Главный партнёр Татьяны на льду и в бизнесе - Пётр Чернышёв. Для него эта работа стала спасением после тяжелой утраты. В фильме Татьяна вспоминает, какими трогательными были отношения в паре Чернышёв-Заворотнюк.

Для многих фигуристов ее шоу - возможность остаться в профессии после завершения карьеры.

Одна из самых трогательных сцен - ужин в доме Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Огромная семья собирается за большим столом: мама и сестра Татьяны, родители Дмитрия, дети от предыдущих браков.

Дмитрий Песков: "Она говорит, что я недостаточно защищаю Президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью".

В фильме Татьяна рассказывает, как оказалась под санкциями, лишившими ее возможности выезжать за границу, и как тяжело переживала разрыв с родственниками с Украины.

Константин Эрнст: "Нас запретили, в общем, по нечестным правилам. И ради того, чтобы ездить по миру, принимать нечестные правила - нельзя. Надо сделать все, чтобы мнение мира изменилось, и возможности к путешествиям вернулись, но на справедливых и честных условиях, а не в качестве подачки".

Татьяна с в фильме показывает новый Ледовый дворец, названный ее именем. В стенах этого комплекса тренируют будущих чемпионов

В фильме также принимают участие: Александра Жулина, Александр Жулин, Пётр Чернышёв, Константин Эрнст, Евгений Миронов, Надежда Навка, Роман Костомаров, Наталья Дубова

Художественный руководитель проекта: Сергей Мирошниченко. Автор сценария: Александр Телёсов. Режиссер: Ангелина Ашман. Продюсеры: Константин Эрнст, Ольга Филипук, Сергей Мирошниченко, Николай Зацепин