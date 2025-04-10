Кто сыграет главную роль в экранизации «Гордости и предубеждения»

Звезда «Дюнкерка» и сериала BBC «Война и мир», обладатель премии Лоренса Оливье, шотландский актер Джек Лауден приглашен на главную роль мистера Дарси в новый сериал Netflix «Гордость и предубеждения», сообщает Collider.

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Имя актрисы, которая исполнит главную женскую роль Элизабет Беннет пока не известно.

Дата выхода новой экранизации романа Джейн Остин пока держится в секрете. Известно лишь, что сценаристом проекта станет писательница Долли Олдертон.

Ранее стало известно, что в России экранизируют комедию «Горе от ума» Грибоедова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».