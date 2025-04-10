Объявлена дата старта сериала «Искусство соблазна»

Кинокомпания братьев Андреасян объявила, что комедийный сериал «Искусство соблазна» стартует 18 апреля. Также авторы опубликовали новый постер шоу.

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Проект расскажет о бизнесвумен Анфисе, преподавательнице Софии и многодетной матери Милене, которые решают отомстить всем мужчинам-обидчикам и открывают агентство по разоблачению неверных мужей. Успешный и прибыльный бизнес оказывается на грани уничтожения, когда влиятельный олигарх Дмитрий, уличенный в измене, распознает «развод» и решает мстить.

Продюсерами проекта выступили Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, который также занял кресло режиссёра.

Постер