Кустурица ответил, без чего не могло быть европейской культуры

Многие творческие деятели России, в том числе писатели Федор Достоевский и Лев Толстой, являются неотъемлемой частью европейской культуры. Такое мнение сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица выразил во время межкультурного диалога "Культурный код Евразии - проводник традиционных ценностей народов" Международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей" в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.

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«Нельзя забывать, что Россия всегда была частью Европы. И европейской культуры без таких авторов как Лев Толстой и Федор Достоевский попросту не существовало бы. Точно так же, как и без Петра Чайковского и многих других российских художников, композиторов и творцов», — сказал он.

Вместе с тем режиссер обратил внимание на то, что Россия является частью Евразии - мощного и богатого ресурсами континента.

«Все, что нам нужно, сейчас есть на территории этого материка. И сегодня нам очень важно все это сохранить, не растерять», — добавил он.

Говоря о культурных проектах, Кустурица также посоветовал творческим деятелям обратить особое внимание на азиатские страны. По словам сценариста, от людей, живущих там, исходит "огромная человеческая энергия".