Минкультуры РФ отказало в прокате мультфильма «Спермагеддон»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения норвежскому анимационному фильму «Спермагеддон», известному так же, как «Полный армаггедец», который, по данным киноведов, повествует о жизни двух сперматозоидов. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов Минкультуры России принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения на анимационный фильм "Полный армагеддец"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информация о лентах, получивших прокатное удостоверение, сроках действия документа, и другие данные, которые содержатся в нем, находится в Государственном регистре фильмов, размещенном на Портале открытых данных Минкультуры России, передает Интерфакс.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в России 19 июня начнется прокат мультфильма «Полный армаггедец», также известного под названием «Спермагеддон».

6 июня 2024 года директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко сообщил о планах внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. По его словам, поправки внесут из-за примеров «неуместного контента», таких как сериал о «скопинском маньяке», которые не хотят допустить к выходу на экраны.