У сериала «Мэйфейрские ведьмы» будет продолжение

Сериал «Мэйфейрские ведьмы» продолен на третий сезон. Об этом объявила 9 апреля 2025 года телекомпания AMC, а также поделилась некоторым подробностями будущих эпизодов. Как пишет Deadline, к проекту в качестве шоураннера присоединился Томас Шнауц («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»), который будет работать вместе с создательницей сериала по роману Энн Райс Эстой Спэлдинг. Основные события будут развиваться в Салеме, штат Массачусетс, а в главной роли вернется Александра Даддарио.

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Третий сезон глубже погрузится в мифологию колдовства, представит новые «зачарованные» семьи и покажет некоторые исторические события Салема - печально известного города судебных процессов над ведьмами и соответствующего фольклора.

«ИнтерМедиа» напоминает, что действие первых двух сезонов происходило в Новом Орлеане. Помимо Даддарио главные роли в сериале исполняют Джек Хьюстон, Бен Фельдман, Тонгай Арнольд Чириса, Гарри Хэмлин и другие.

Второй сезон завершился 2 марта, в том числе его показал российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека».