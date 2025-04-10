Посещаемость кинотеатров в России рекордно снизилась

Число проданных билетов в российские кинотеатры по итогам первого квартала 2025 года оказалось самым низким за последние три года, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Так, с января по март в кино сходили 39,3 млн зрителей.

© РИА Новости

При этом кассовые сборы кинотеатров продемонстрировали обратную тенденцию. Результат первого квартала текущего года стал вторым по доходам за всю историю измерений. В течение первых трех месяцев площадки продали билеты на общую сумму 17,3 млрд руб. Выше результат был только в первом квартале 2024 года, когда суммарные кассовые сборы достигли 18,4 млрд рублей.

Однако абсолютный антирекорд по количеству зрителей кинотеатров за всю историю официальных измерений аналитики зафиксировали три года назад. В первом квартале 2022-го, на который выпало начало СВО и массовая отмена голливудских кинопремьер в России, на киносеансы пришли 34,2 млн зрителей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров «Киномакс» за показ картины «Мистер Нокаут», в которой он выступил режиссером, без оплаченного разрешения. По данным канала, суд встал на сторону истцов, поэтому теперь «Киномакс» должен выплатить 4,4 млн долга и 1,2 млн рублей штрафа.

До этого видеоблогер и ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов предложил снять фильм с хоккеистом Александром Овечкиным. По его мнению, создавать подобное кино в России умеют, однако могут возникнуть сложности с подбором актеров. Баженов объяснил, что Овечкин — человек «сверххаризматичный» и очень специфичный для подбора.