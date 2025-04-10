Составлен список лучших фильмов с Михаилом Ефремовым до тюрьмы

9 февраля актер Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО и уже вернулся в Москву. Пока он был в колонии, сообщалось, что к нему приезжали кинорежиссеры для обсуждения будущего сотрудничества. Какие роли Ефремова до тюрьмы стали самыми яркими и запоминающихся?

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«Граница. Таежный роман», 2000

В мини-сериале Александра Митты Ефремов исполнил роль слабохарактерного, азартного и пьющего лейтенанта Алексея Жгута, который беззаветно любит свою жену Галю. Несмотря на недостатки, персонаж импонировал зрителям, так как на самом деле он добрый, искренний и честный. Эта роль принесла Ефремову большую популярность.

«12», 2007

Никита Михалков использовал в качестве основы для своего фильма «12» 2007 года классическую голливудскую драму «12 разгневанных мужчин» Синди Люмета, 1957. По сюжету присяжные заседатели, получившие индивидуальные номера, должны решить судьбу преступника. Персонажу Ефремова достался номер «8» и образ артиста-певца, который одним из первых голосует за невиновность подозреваемого. Несмотря на трагичность происходящего, герой привлекает непосредственностью, чуткостью и добродушием. В 2007-м картину Михалкова номинировали на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, однако приз получила картина «Жизнь других» Флориана Хенкелья фон Доннерсмарка.

«Кошечка», 2009

«Кошечка» — гротескная трагикомедия Григория Константинопольского, в которой Ефремов исполняет роль «разукрашенной» старухи-балерины Варечки. Четырем актерам, включая Михаила, выделена отдельная часть фильма, где каждый рассказывает странную историю своего персонажа. По мнению критиков, именно «моноспектакль» и пронзительные речи балерины Ефремова стали самыми запоминающимся и сильными сценами этой киноленты. Это подтверждается и тем, что за роль балерины актер удостоился главного приза кинофестиваля «Окно в Европу».

«Когда я стану великаном», 1979

Дебют Ефремова в кино в главной роли состоялся в этой картине, которая является переосмыслением пьесы «Сирано де Бержерак» для советских подростков.

Маленький Михаил в фильме Инны Туманян играет школьника-поэта, который пишет стихи для своей возлюбленной, но их присваивает главный красавчик класса, который пытается завоевать ту же девушку.

«Полет», 2021 год

Сериал Петра Тодоровского — младшего о сотрудниках юротдела строительной компании, которые чудом не погибают при крушении самолета, стал пророческим для Ефремова. Его герой Игорь Жабенко садится за руль в нетрезвом состоянии и становится виновником гибели близкого человека. Актер исполнил роль взяткодателя и опасного паяца, который в глубине души надеялся, что когда-нибудь боль утихнет и позволит ему хоть перестать жить прошлым.

В этой же ленте играет и сын артиста Никита Ефремов.

Впервые о работе Тодоровского-младшего над сериалом стало известно в ноябре 2018 года, задолго до ДТП с Ефремовым. В том же году прошли съемки пилотной серии, а основное производство длилось до декабря 2019 года.