Фильм о томских танцорах в темноте выходит в кинопрокат

Вчера состоялся премьерный показ документально-художественного фильма "ЮДИ Танец в темноте". В нем рассказывается про историю танцевальной команды из Томска.

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Десять лет назад танцоры из сибирской глубинки стали известны во всем мире. Ролик с конкурсным танцем томичей, выложенный на один из видеохостингов, посмотрели более 38 миллионов человек. Выступление девяти танцоров из томской группы ЮДИ на одном из самых популярных мировых шоу покорило не только жюри, но и интернет-пользователей.

Сегодня в Томске работает детская школа группы ЮДИ, в которой учится более 1500 юных танцоров, в том числе детей с ограниченными возможностями и воспитанники детских домов.

"Своими выступлениями мы хотим донести до каждого человека, что шанс есть всегда, и бороться нужно не покладая рук, но самая большая ошибка людей в том, что они их опускают, - рассказывают ребята из ЮДИ. - В жизни существует всего три мотивирующих слова - "Нет ничего невозможного".

По словам режиссера фильма Максима Башорина, на первом показе публика очень тепло приняла картину.

"Основной посыл фильма: главное верить в себя и свои силы, найти друзей, и вместе можно свернуть горы, - сказал Башорин перед показом в Томске. - Фильм рассчитан на широкую зрительскую аудиторию, от 12 до 80 лет. Отлично подходит для людей творческих и спортивных профессий и танцоров."

С 17 апреля фильм о группе ЮДИ выходит во всероссийский прокат в 24 городах.