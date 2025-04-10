«Последний император» Бернардо Бертолуччи впервые выйдет в прокат в России

Фильм «Последний император» впервые выпустит в российский прокат 15 мая 2025 года кинокомпания «Иноекино» совместно с «Маурис Филм». Локализованный трейлер был представлен 9 апреля. Грандиозный исторический эпик режиссера Бернардо Бертолуччи стал настоящей сенсацией 1987 года, получив 9 премий «Оскар», в том числе как «лучший фильм». Главные роли в картине исполнили Джон Лоун, Джоан Чэнь, Питер О’Тул, Ин Жочэн и другие.

© Кадр из трейлера

«Последний император» рассказывает о невероятной судьбе Пу И — от трона и эмиграции до тюрьмы и работы простым садовником, — которая стала отражением бурных трансформаций Китая ХХ века. Это кино о взрослении в мире, где тебя лишили права выбирать, о цене власти и одиночестве среди роскоши, о человеке, которому пришлось прожить не одну, а сразу несколько жизней. Сквозь шум революций, смену режимов и крушение империй слышна тихая, почти интимная драма человека — и именно это тонкое сочетание исторического эпоса и глубоко личного переживания делает «Последнего императора» по-настоящему великим фильмом.

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Демонстрироваться в российском прокате будет 4К-реставрация 2023 года, а все сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.