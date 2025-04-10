Когда выйдет фильм «Король и Шут. Навсегда»

Новый фильм Рустама Мосафира "Король и Шут. Навсегда" выйдет 19 февраля 2026 года. Об этом сообщили в кинокомпании "НМГ Кинопрокат".

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«Панк-вселенной "Короля и Шута" грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей - друзей, разделенных смертью... Горшка и Князя», — говорится в описании фильма.

К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Вера Вольт.