Опубликованы новые кадры из фильма «Фантастическая четверка»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из фильма «Фантастическая четвёрка». На них оказались изображены центральные персонажи супергеройской ленты в различных локациях.

© Чемпионат.com

Сюжет будущей картины расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Мировая премьера фильма состоится 25 июля.

Новые кадры

© Entertainment Weekly/Marvel

© Entertainment Weekly/Marvel

© Entertainment Weekly/Marvel

© Entertainment Weekly/Marvel

© Entertainment Weekly/Marvel