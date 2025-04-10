Вышел дублированный трейлер фильма «Гадкая сестра»

Локализованный трейлер фильма «Гадкая сестра» обнародовала 10 апреля 2025 года кинокомпания «Иноекино». Боди-хоррор норвежского режиссера и сценаристки Эмили Блихфельдт основан на сказке о Золушке, а главные роли сыграли Леа Мюрен, Теа Софье Лок Несс, Ане Даль Торп, Фло Фагерли. Это изобретательный и неожиданный взгляд на всем известную с детства историю, в нем нет места диснеевским принцессам: по своей жесткости и кровавости он близок фильмам Дэвида Кроненберга и недавним кинохитам «Субстанция» и «Титан».

© Кадр из трейлера

Что, если сказка превратится в кошмар? В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на все, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой, — сообщается в синопсисе.

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Мировая премьера «Гадкой сестры» состоялась в январе на кинофестивале «Сандэнсе», позже ее показали и на Берлинском кинофестивале.

Российская премьера состоится в киноцентре «Октябрь» 21 мая в рамках проекта «Каро.Арт», а российский прокат фильм выйдет 5 июня.