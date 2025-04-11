«Вышла крутая новая документалка», — незатейливо объявил Netflix в одной из запрещенных соцсетей в подписи к трейлеру седьмого сезона «Черного зеркала».

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С SMM-отделом стриминга трудно не согласиться: век на нашу долю выдался мрачным и пугающим, технологии во всем этом ужасе играют роль далеко не последнюю, а потому даже художественное произведение об опасностях хай-тека выглядит как сбывающееся на глазах пророчество. Тем более что произведение это безошибочно демонстрирует, что дирижировать инфернальным оркестром на пути в пугающее будущее продолжает, конечно же, человек. «Лента.ру» подготовила гайд по эпизодам седьмого сезона «Черного зеркала» Чарли Брукера.

Страна: Великобритания

Оригинальное название: Black Mirror

Жанр: фантастика, триллер, антиутопия, ужасы

Шоураннер: Чарли Брукер

Сколько серий: 27 (6 сезонов)

Длительность одной серии: от 45 минут до 1 часа 39 минут

Когда вышла самая первая серия: 2011 год

Дата выхода 7-го сезона: 2025 год

Где смотреть: стриминговый сервис Netflix Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.7

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Джесси Племонс, Эмма Коррин, Питер Капальди и другие

«Обычные люди» (Common People)

Новобрачная пара, строитель Майк и учительница младших классов Аманда, оказывается в неподъемной финансовой кабале из-за дорогостоящей операции, когда женщина неожиданно впадает в кому. На что пойдет ее супруг, чтобы продолжать оплачивать медицинские сервисы, поддерживающие ее жизнь? Главные роли исполняют звезда «Парков и зон отдыха» Рашида Джонс (и по совместительству дочь легендарного трубача Куинси Джонса) и известный по сериалу «Достать коротышку» Кристофер О’Дауд. Открывающая сезон история, названная в честь главного хита брит-поп-группы Pulp, представляет собой классическое «Черное зеркало»: семейное счастье, поддерживаемое передовыми технологиями, оказывается в заложниках у бездушной корпорации, нацеленной на максимизацию прибыли.

«Заноза в заднице» (Bête Noire)

Когда в офисе Марии появляется ее бывшая одноклассница Верити, которую травили в школе, та не придает новой коллеге особого значения и справедливо возмущается, когда та принимается вести себя, словно она — пуп земли. Но, кажется, у странной девушки есть на это веские причины, потому что любые небылицы, которые та рассказывает, неожиданно становятся реальностью. В главных ролях — Сиена Келли («Ярмарка тщеславия») и Рози Макьюэн («Алиенист»).

Второй эпизод куда ближе по духу предыдущему, шестому сезону «Черного зеркала» уже хотя бы из-за откровенно невероятных чудес, которые разворачиваются на экране

Впрочем, в основе его лежат старые добрые трюки классического психологического хоррора: паранойя, ошибки прошлого и старые травмы, которые не заживают даже от самого всемогущего подорожника во вселенной.

«Отель “Мечта”» (Hotel Reverie)

Те, кто ждет не дождется, когда искусственный интеллект начнет сам писать сценарии и снимать кино, — подумайте, действительно ли вы хотите такое будущее? По сюжету «Отеля “Мечты”», межевание генеративного ИИ и кинематографа привело к тому, что фильмы теперь буквально снимают в Матрице, да еще и с минимальным числом живых актеров. Звезда высшего эшелона Брэнди Фрайдей играет главную (и единственную живую) роль в ремейке культового черно-белого детектива времен «Золотого века» Голливуда, однако из-за технической неполадки оказывается в заложниках сценической площадки. В главной роли — звезда и создательница «Белой вороны» Исса Рэй, вместе с ней в кадре сияет Эмма Коррин («Корона»).

В «Отеле “Мечта”» можно найти уйму потайных смыслов, но в первую очередь это, конечно, сентиментальная история о любви даже не платонической, но интеллектуально-духовной в некоей еще более высокой степени. Но также это отличный оммаж кинематографу как медиуму с массой вжатых в очень короткий хронометраж отсылок — от уже упомянутой «Матрицы» до «Касабланки» и детективов по романам Агаты Кристи. Чего уж там, даже чеховское ружье в середине эпизода стреляет!

«Игрушка» (Plaything)

Эта история будто была выдернута вместе с проводами из древних IT-форумов. Заявим лишь, что здесь есть программист из 1990-х, видеоигра, которая является не тем, чем кажется, а также конские дозы ЛСД и почти дословное воспроизведение прото-мема «Злобный немецкий геймер».

И Питер Капальди в роли сумасшедшего киберпанк-бомжа!

Построенный по лекалам «Подозрительных лиц», эпизод «Игрушка» крайне чувствителен к спойлерам. Но это безоговорочно самая стильная серия во всем сезоне — и одна из самых стильных за всю историю «Черного зеркала». Благодарить за это нужно не только Капальди, но и пылающего вайбами «На игле» Льюиса Гриббена, и играющего зловещего копа Джеймса Нельсон-Джойса. А звучащие в титрах Future Sound of London в этой оценке ставят твердую точку.

«Панегирик» (Eulogy)

«Рождественская история» по-чернозеркальски выглядит именно так — пожилой человек путешествует с искусственным интеллектом по собственным воспоминаниям, которые воссоздаются в виртуальной реальности по фотографиям. Разумеется, история о самой большой и самой трагичной любви в жизни безымянного героя вскоре обрастает весьма неожиданными подробностями. В главных ролях — звезда «Миллиардов» Пол Джиаматти и Пэтси Ферран («Божья земля»). «Панегирик» берет за основу сюжета реально существующую, хоть еще пока сырую технологию, позволяющую «погружаться» в фотографии при помощи нейросетей. Душещипательная история о потерянном времени вышла самой медитативной и неспешной в сезоне — отчего может показаться, что она довольно сильно выбивается из общего повествования. Но казаться будет ровно до тех пор, пока мы не дойдем до финального эпизода.

«USS “Каллистер”: Сквозь бесконечность» (USS Callister: Into Infinity)

Первый в истории «Черного зеркала» сиквел, да еще и самого популярного эпизода за все время существования сериала — смотреть седьмой сезон творения Чарли Брукера стоит уже ради заключительного шестого эпизода. Впрочем, можно и не смотреть все остальное, а сразу взяться за этот гвоздь программы, на который очевидно была потрачена львиная доля бюджета всего сезона — и ради которого весь этот сезон чуть ли не был собран. Кричат об этом и ансамбль топовых актеров в кадре (к своим ролям возвращаются Кристин Милиоти, Джимми Симпсон и даже великий Джесси Племонс), эпические космосражения, и монструозный полуторачасовой хронометраж. Предположим даже, что если Чарли Брукер и возьмется за еще одну полнометражную работу в рамках своей вселенной, то она будет посвящена USS «Каллистеру».

Седьмой сезон сериала «Черное зеркало» (Black Mirror) вышел на платформе Netflix