Какие актрисы сыграют в новой части культовой франшизы «Мумия»

По данным Deadline, актёрский состав перезапуска культовой франшизы «Мумия» пополнился ещё тремя актрисами. В ленте снимутся Вероника Фалькон («Круиз по джунглям»), Мэй Каламави («Лунный рыцарь») и Мэй Эльгети.

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Напомним, главная роль досталась Джеку Рейнору, известному по шоу «Периферийные устройства» и по «Трансформерам».

«Мумия» рассказывает об авантюристе Рике О’Коннелле, когда он едет в Хамунаптру, город мёртвых, с библиотекарем и её старшим братом, где они случайно пробуждают Имхотепа — проклятого первосвященника со сверхъестественными способностями. Лента представляет ремейк одноимённого фильма 1932 года.

Премьера «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс состоялась в 1999 году. Несмотря на неоднозначные отзывы, картина обрела коммерческий успех, поскольку собрала более $ 416 млн в мировом прокате.