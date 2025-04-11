Режиссер Фил Барантини может экранизировать «Алхимика» Коэльо

Экранизацию "Алхимика" Пауло Коэльо может снять режиссер Фил Барантини. Тот самый, который снял сериал "Переходный возраст". Студия Legendary размышляет над экранизацией с 2023 года, и с тех пор сценаристом адаптации значится Джек Торн, также выступивший одним из создателей "Переходного возраста". Сейчас начались переговоры с режиссером. Об этом сообщает сайт КиноТВ со ссылкой на Variety.

Напомним, что "Алхимик", как и писатель Паоло Коэльо, буквально "захватили мир" в конце 90-х - начале двухтысячных. В том числе - и нашу страну. В России издавались книги Коэльо, он приезжал сюда. Но "Алхимик" - самая популярная книга писателя. Сюжет "Алхимика" рассказывает о пастухе Сантьяго, который, увидев пророческий сон, отправляется на поиски невероятного сокровища, спрятанного в египетских пирамидах. Роман Коэльо, впервые опубликованный в 1988 году, является третьей самой продаваемой книгой в человеческой истории - его продажи в 150 млн экземпляров превосходят только "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери и "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса.

Начало съемок "Алхимика" запланировано на 2026 год. Ожидается, что Фил Барантини приступит к экранизации после завершения съемок третьей части "Энолы Холмс", над которой также работает с Джеком Торном. Кроме того, среди грядущих проектов режиссера значится триллер "Бостонец" - о владельце лавки антикварных книг.

Напомним, что "Переходный возраст" взлетел на четвертое место по популярности среди всех сериалов Netflix. Его посмотрело более 114,5 млн человек. Больше просмотров собрали только "Монстр: История Джеффри Дамера" (115,6 млн), четвертый сезон "Очень странных дел" (140,7 млн) и первый сезон "Уэнсдэй" (252,1 млн). В данный момент Netflix и принадлежащая Брэду Питту кинокомпания Blan B обсуждают возможность сделать из "Переходного возраста" сериал-антологию.