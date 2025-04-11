Режиссер "Переходного возраста" может экранизировать "Алхимика" Паоло Коэльо

Российская Газета

Экранизацию "Алхимика" Пауло Коэльо может снять режиссер Фил Барантини. Тот самый, который снял сериал "Переходный возраст". Студия Legendary размышляет над экранизацией с 2023 года, и с тех пор сценаристом адаптации значится Джек Торн, также выступивший одним из создателей "Переходного возраста". Сейчас начались переговоры с режиссером. Об этом сообщает сайт КиноТВ со ссылкой на Variety.

Режиссер Фил Барантини может экранизировать «Алхимика» Коэльо
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Напомним, что "Алхимик", как и писатель Паоло Коэльо, буквально "захватили мир" в конце 90-х - начале двухтысячных. В том числе - и нашу страну. В России издавались книги Коэльо, он приезжал сюда. Но "Алхимик" - самая популярная книга писателя. Сюжет "Алхимика" рассказывает о пастухе Сантьяго, который, увидев пророческий сон, отправляется на поиски невероятного сокровища, спрятанного в египетских пирамидах. Роман Коэльо, впервые опубликованный в 1988 году, является третьей самой продаваемой книгой в человеческой истории - его продажи в 150 млн экземпляров превосходят только "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери и "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса.

Начало съемок "Алхимика" запланировано на 2026 год. Ожидается, что Фил Барантини приступит к экранизации после завершения съемок третьей части "Энолы Холмс", над которой также работает с Джеком Торном. Кроме того, среди грядущих проектов режиссера значится триллер "Бостонец" - о владельце лавки антикварных книг.

Напомним, что "Переходный возраст" взлетел на четвертое место по популярности среди всех сериалов Netflix. Его посмотрело более 114,5 млн человек. Больше просмотров собрали только "Монстр: История Джеффри Дамера" (115,6 млн), четвертый сезон "Очень странных дел" (140,7 млн) и первый сезон "Уэнсдэй" (252,1 млн). В данный момент Netflix и принадлежащая Брэду Питту кинокомпания Blan B обсуждают возможность сделать из "Переходного возраста" сериал-антологию.

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