Завершились съемки болливудской комедии «Королек моей любви»

В Индии завершились съемки комедийного фильма "Королек моей любви". Проект создан телеканалом ТНТ совместно с "МайВэйСтудией".

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По сюжету доблестный полицейский Рамаш сталкивается с опасным бандитом Шамаром. Неожиданно герои узнают, что являются родными братьями, разлученными в детстве.

Вместе им предстоит провести расследование гибели родителей и вступить в схватку с загадочным покровителем вымышленного города Хурмада.

В съемках участвовали актеры из России и Индии, специалисты из Китая, Колумбии и США.

Главные роли в комедии исполнили Демис Карибидис ("Демис и Марина", "Иван Васильевич меняет все!") и Михаил Галустян ("Артек. Большое путешествие"), "Небриллиантовая рука").

Режиссером проекта выступил Марюс Вайсберг ("Конец славы", "Бабушка легкого поведения", "Любовь в большом городе").

Актер и автор сценария Демис Карибидис обещает "по-настоящему русский фильм, снятый в Индии".