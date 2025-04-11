Назван самый популярный отечественный сериал в России в начале 2025 года

«Кинопоиск» представил рейтинг самых популярных сериалов за первый квартал 2025 года. В список вошли самые актуальные шоу для российских зрителей в период с 1 января по 31 марта. Статистика велась на основе запросов россиян в поисковых сервисах и других данных о вовлечённости.

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Так, первые два места занимают азиатские хиты — второй сезон «Игры в кальмара» от Netflix и второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку». На третьем месте расположилась российская мелодрама «Ландыши: Такая нежная любовь», получившая 3684 баллов интереса.

В десятку самых популярных шоу также вошли «Аутсорс», аниме «Монолог фармацевта», ситком «Универ» и турецкая драма «Гюльджемаль».