Войтинский рассказал о работе с группой «Звери» над фильмом

Режиссер Александр Войтинский рассказал НСН, как проходили съемки фильма «Всё, что тебя касается», и планах снять байопик о группе «Звери».

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Из-за съемок фильма «Всё, что тебя касается» пришлось даже приостановить работу над сценарием будущего байопика о группе «Звери», рассказал в интервью НСН режиссер Александр Войтинский.

Премьера приключенческой драмы «Всё, что тебя касается» состоялась в России 10 апреля. Картина идет сейчас в большинстве кинотеатров страны.

Режиссер отметил, что работа над лентой отняла у него много сил.

«Если говорить о байопике про группу "Звери", то работа над ним пока приостановлена из-за съемок фильма "Всё, что тебя касается". Они забрали много сил. Пока мы пишем вместе с Ромой Зверем сценарий. Думаю, что еще пару лет надо подождать. Вообще музыканты позитивно к этому относятся. Это жутко интересно. Тем более после того опыта, который был со съемками "Всё, что тебя касается". Мы снимали участников группы, мы были на репетиции, снимали там», — рассказал Войтинский.

Он подчеркнул, что ленту «Всё, что тебя касается» нельзя называть картиной о группе «Звери».

«Фильм "Всё, что тебя касается» не о группе «Звери", Рома Зверь там появляется несколько раз в качестве камео. Это история о любви, о двух поколениях, которые познакомились на концерте и изменили свою судьбу. Группа "Звери" рассматривается в нём, как часть культурного кода нашего времени. Большая часть финала происходит на стадионном концерте группы "Звери" в Лужниках, который прошел в прошлом году. На этом концерте и снимали партизанским методом. Ничего не видели, не слышали, потому что там такой рев 50-тысячного стадиона. Прорвались на сцену, снимали нас, мы снимали тех, кто снимает нас. В общем, это было очень сложно. Никому не советую это делать больше. Но получилось, конечно, очень круто. Фантастический концерт. У героев все решающие моменты происходят во время этого стадионного концерта», — отметил режиссер.

Войтинский также заметил, что никогда не бывает полностью доволен выполненной работой.

«Я никогда не знаю заранее, будет фильм успешным или нет. Я из тех людей, кто всегда сомневается. Мне кажется, что я что-то не доделал, что можно лучше. Я всегда требователен к себе в работе. Бывают большие успехи, для меня это абсолютная неожиданность, как в свое время, когда я был продюсером группы "Звери". Мы придумывали с Ромой что-то, я возил кассеты с клипами на MTV, сдавал их там охраннику и не ожидал, что однажды мы проснемся в другом статусе. Более того, я был уверен, что этого никогда не случится. У меня ожидания всегда были скромные. Я старался говорить о вещах, которые важны, создавал образы узнаваемых людей. На самом деле, хороший отзыв — это тоже успех. Я готов к любому исходу. Эта комедия будет даже интересна тем, кто и не знаком с творчеством Ромы Зверя, потому что не совсем построена полностью на этой группе», — добавил Войтинский.

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