Пять реально мотивирующих фильмов

Иногда нужен всего один фильм, чтобы захотелось что-то изменить в жизни. Новая профессия, переезд, хобби или просто смелый шаг — вдохновение приходит из самых неожиданных историй. Делюсь своими личными фаворитами.

© кадр из фильма «1+1»

«В погоне за счастьем» (2006) — история Кристофера Гарднера учит не сдаваться, даже когда совсем нет шансов.

«Ешь, молись, люби» (2010) — если вы в поиске себя, этот фильм — как путеводитель по внутреннему миру.

«1+1» (2011) — о настоящей дружбе и том, как важно ценить каждый день.

«Душа» (2020) — мультфильм, но затрагивает взрослые вопросы: а то ли я вообще делаю в этой жизни?

«В диких условиях» (2007) — для тех, кто чувствует, что застрял в рутине.

Посмотрите — и, возможно, один из этих фильмов подтолкнет вас к шагу, который давно откладывали.